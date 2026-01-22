有时，盛宝银行必须要求客户关闭他们的账户。这通常是由于合规原因以及为了满足我们的监管要求。

如果由于任何原因盛宝银行必须终止您的账户，您将会被直接通知。

鉴于我们将关闭中国办事处，很抱歉我们必须关闭您由中国办事处开立及服务的账户。

首先，请仔细阅读您收到的通知，因为它包含了处理您具体情况的步骤以及保留账户的可能选项。 请注意，您的访问权限可能会在终止日期受到限制和/或被撤销，因此尽快采取行动非常重要。

如果您现在想查看您的账户，点击这里登录

如果您忘记了密码需要重新设置，或者您用一个新的设备/浏览器登陆，系统会通过电子邮件给您发送验证码。

在本文中，我们回答了以下问题：

如果我被要求关闭账户，我应该怎么做？

您应该尽快提取资金。如果您有仓位，请尽快平仓或转移仓位到其他券商或银行。

点击这里了解如何转移头寸

点击这里了解如何提取资金

您可以在这里找到关闭账户选项：

SaxoTraderGO ：点击 关闭我的账户

：点击 关闭我的账户 SaxoInvestor ：点击 关闭我的账户

：点击 关闭我的账户 SaxoTraderPRO：点击 > 管理账户 > 关闭盛宝账户

阅读更多： 如何关闭我的账户？

如果我没有及时关闭账户会发生什么？

如果您没有关闭账户，我们将在通知中提到的终止日期开始终止流程：

您的账户访问权限将被限制和/或撤销。

未平仓和可交易的头寸将由我们按市场价格关闭（除非通知中另有说明）。根据头寸/流动性，这可能需要几天时间。

已退市和其他不可交易的头寸将保留在账户中。

任何从头寸出售中获得的现金将记入账户，直到我们收到进一步指示。

如果我还有无法关闭的头寸怎么办？

点击这里了解如何转移头寸

如何从已关闭的账户中提款？

在您收到的电子邮件中说明的账户关闭日期之后，如果您的账户里还有资金，您仍然可以登录账户来提取。

SaxoTraderGO ：点击 提取资金

：点击 提取资金 SaxoInvestor *：点击 提取资金

*：点击 提取资金 SaxoTraderPRO： > 存款和转账 >提取资金 点击菜单

请注意，您在中国大陆的银行账户有可能不接受海外的投资资金转入，包括盛宝的资金。如果您的银行不接受盛宝的资金而把资金退回到盛宝，仍有可能产生中间银行手续费。根据我们的经验， 退回资金的时间比较长， 可能在1-5周左右，请您认真考虑接受资金的银行来提款。

我们不支持提取资金到第三方。您只能提取资金到您本人的同名账户。

点击这里了解如何提取资金

如果你忘记了登录密码，您可以点击重置密码来登录。

如果您不再有访问权限，您需要 联系我们。根据具体情况，我们可能需要额外的验证和文件才能处理提款。